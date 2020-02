Feministas queman camión y “cachitos” de lotería afuera de La Prensa

Durante la marcha que feministas realizan contra La Prensa por exhibir imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla, asesinada en días pasados, las manifestantes quemaron un camión, así como “chachitos” de lotería de la rifa del avión presidencial.



"Queremos más que una carta, más que una justificación”, solicitaron las feministas al medio de comunicación ubicado en Avenida Paseo de la Reforma.



Afuera del periódico, las mujeres, algunas encapuchadas, exigieron la salida del director para que ofreciera una disculpa por la publicación de las imágenes de Ingrid Escamilla.



Asimismo, llegaron a la escuela de periodismo Carlos Septién, donde también se manifestaron.



"No permitan que salgan de aquí y publiquen nuestra muerte como circo, nuestro cuerpo no es espectáculo, Ingrid quiere justicia, todas queremos justicia", refirieron.



En la manifestación se registró un enfrentamiento entre las mujeres y las policías, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cercaron la institución educativa.



También exigieron que entre la prensa que realiza la cobertura no haya hombres.

Para contener los actos de las feministas, mujeres policías que resguardan la marcha lanzaron bombas de humo.



Al inicio de la marcha, las manifestantes realizaron un pase de lista de las víctimas de feminicidio.