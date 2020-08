Festival Virtual del Pambazo en Xalapa “rompió expectativas y calló bocas”

“Se rompieron todas las expectativas y callamos bocas”, dijo el Director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Gerardo Martínez Ríos, luego de que en el Festival Virtual del Pambazo 2020, se vendieran más de 25 mil pambazos.



Durante 4 días, 30, 31 de julio, 1 y 2 de agosto, más de 40 expositores ofrecieron pambazos con ayuda de las plataformas digitales ante la nueva normalidad.



"Se vendieron más de 25 mil pambazos en estos 3 días, quedaron muy satisfechos todos los participantes, se dieron cuenta que aplicar metodologías y nuevas plataformas como es el marketing digital y la manera en la que lo llevamos a cabo funcionó. Hubo gente que no creía, callamos bocas a quienes nos hicieron memes o a los que no creían en el proyecto", dijo.



De chilaquiles, chille relleno, chorizo, cajeta con nata, pollo, jamón, frijoles con chorizo, mole, calamar en su tinta, camarones empanizados, pierna envinada, carne polaca, pastor con queso, minilla, arrachera y cecina, entre muchos otros pambazos, fueron los sabores que los xalapeños pudieron disfrutar durante dicho evento.



"Se logró el objetivo que era perderle el miedo; generar un festival virtual que dio resultados positivos. Algo muy importante es que también se le dio empleo y derrama económica a quienes realizaron los envíos, la gente de los taxis, los motociclistas".



El funcionario argumentó que, varios participantes agradecieron esta iniciativa, pues a consecuencia de la pandemia COVID-19, ya no tenían para pagar renta, ni para los gastos en casa, y, con ayuda del festival, lograron recaudar parte del recurso que necesitaban.



Además resaltó, que otros comerciantes, disfrutaron de hacer uso de las nuevas plataformas para poder rescatar sus establecimientos.



"Logramos que se generara un festival. Se generó una conciencia de consumo local, se motivó la gente, se motivó el mercado. La gente nos dio las gracias, nos dijeron que no creían, una señora no dio las gracias por enseñarle a vender de manera digital".



Destacó que el directorio donde se encuentran los números de los negocios y personas que participaron, continuará en las páginas de la Dirección de Desarrollo Económico para que se sigan comercializando los pambazos, ya que después de finalizar el festival, varios ciudadanos buscaban adquirir más.