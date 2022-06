FGE respeta más no comparte fallo a favor de José Manuel “N": Verónica Hernández

La fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, dijo respetar más no compartir la decisión adoptada por la mayoría de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito que confirmó la sentencia de amparo en favor de José Manuel “N", ordenando su liberación."Esta Fiscalía General, a pesar de no compartir el criterio tomado por la mayoría del Tribunal Colegiado, como una institución que es parte del Estado de Derecho, respeta su resolución", expuso al fijar su postura sobre el fallo jurisdiccional.Puntualizó que la sentencia emitida no exonera al exsecretario General de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, como probable responsable intelectual del homicidio del excandidato a la Alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio "René" Tovar."Como tampoco afirma que haya sido privado de la libertad de manera ilegal, ya que la detención de la que fue objeto, se llevó a cabo en cumplimiento a la orden de aprehensión que fuera girada en su contra por un juez, es decir, dicha detención fue ejecutada en cumplimiento a un mandamiento escrito de la autoridad competente, quien fundó y motivó la causa legal del procedimiento", puntualizó la titular de la FGE.Ello, acotó, es así porque ni la orden de aprehensión ni la legalidad de la detención fueron motivo de estudio en el proceso penal ni en el juicio de amparo."La resolución emitida por el Tribunal Colegiado no impide que esta Fiscalía General continúe ejerciendo sus atribuciones hasta conseguir que se sancione a los responsables del homicidio de Remigio Tovar Tovar, trátese de quien se trate", enfatizó.Además, destacó que, en la sesión pública del órgano jurisdiccional, el magistrado Martín Soto Ortiz expresó su inconformidad con el sentido de la sentencia bajo el argumento de que no se examinó correctamente."Reconocemos del magistrado Soto Ortiz, su objetividad y criterio acertado de que, en el juicio de amparo, se debe tomar en consideración que frente al quejoso también están las víctimas, las que fueron ignoradas por quienes votaron a favor del presunto responsable", expuso.Hernández Giadáns se dirigió a los familiares del excontendiente a la Alcaldía de Cazones de Herrera, afirmando que no están solos y que la FGE continuará con las investigaciones hasta esclarecer los hechos, y se juzguen y castiguen a los responsables."El homicidio de remigio no quedará impune, no es cosa juzgada. En la transformación de instituciones de procuración de justicia debe existir voluntad y congruencia, para acabar con privilegios y componendas que debemos superar", reiteró.Indicó que en Veracruz se está transformando la procuración de justicia trabajando bajo la premisa juarista “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”.También aseveró que desde que asumió el cargo, "hemos trabajado siempre apegados a derecho, de manera responsable, sin distingos de ninguna índole, sin politizar ni mediatizar la justicia, y mucho menos obedeciendo a grupos de interés o presiones mediáticas".