FGR determina no ejercer acción penal contra Salvador Cienfuegos

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no proceder penalmente en contra del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Cepeda.



Fuentes federales confirmaron a EL UNIVERSAL que este jueves la FGR resolvió la situación jurídica de Cienfuegos quien fue entregado a México en noviembre pasado luego de que el gobierno de Estados Unidos lo detuvo por acusaciones de vínculos con el narcotráfico de las que se desistió para que autoridades mexicanas continúen las pesquisas en su contra.



Ante la falta de elementos probatorios para proceder en contra del ex mando militar el ministerio público federal determinó no ejercer acción penal.



“El 9 de enero de 2021, el señor General Cienfuegos conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República en el caso, teniendo acceso a todo el expediente, como corresponde a esa fase procesal. A partir de esa fecha, dicha persona ha aportado sus elementos de prueba; y la Fiscalía General de la República llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso”, detalló la FGR.



“Del análisis correspondiente, se llegó a la conclusión de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas; y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”.



Esto, a pesar de que el gobierno de EU envió al de México todas las pruebas que la DEA reunió contra Salvador Cienfuegos como la intervención de comunicaciones entre miembros del cártel del H2 supuestamente con el ex titular de la Sedena.



“Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso.



“Del análisis de su situación patrimonial y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público, concluyó la Fiscalía.