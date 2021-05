Financiera obliga a empleados a trabajar pese a tener COVID-19, denuncian

Una empresa del giro crediticio y financiero en Xalapa, “Consorcio Peredo”, obligó a 15 empleados contagiados con el virus SARS-CoV2 a presentarse a laborar al call-center pese al riesgo para los enfermos y el resto de la plantilla laboral.



En queja anónima enviada a alcalorpolitico.com, un trabajador advirtió además que la parte patronal se niega a remitir a los afectados a consulta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para evitar la autorización de incapacidades laborales.



“La semana pasada, el miércoles nos dijeron que iba a ir el señor que sanitiza a las 11 de la mañana, cuando va a las 2 de la tarde con la salida del turno. Se nos hizo raro y la supervisora nos dijo que nos teníamos que poner gel a cada rato, la careta, cubrebocas y estaba prohibido comer”.



Ante las preguntas de los empleados, la ejecutiva de la empresa justificó las medidas por “razones de seguridad”; sin embargo, pronto trascendió que 8 trabajadores del turno vespertino se contagiaron de COVID-19.



“Y ahorita son 15 y el viernes se dijo, ‘vamos a ver qué se va a hacer’; el sábado se dijo: ‘Van a venir un día sí y un día no’ a partir de hoy; los enfermos son en la tarde pero van a seguir yendo, van a seguir un día sí y un día no”, denunció un trabajador.



Así, de un área de 55 personas sólo acudirían a trabajar 26 por día; sin embargo, dicho rol alterno no aplica para los trabajadores con cargo de “supervisor”, “negociador” y “comodín”.



“No van a parar labores los de Call-Center, que son los trabajadores que están en la tarde”, refirió el quejoso, quien a la vez comentó que el personal pagó la aplicación de la prueba COVID con un posterior reembolso de la empresa, esto, para evitar su remisión al Seguro Social.



“Sería como raro (para el Seguro) mandar a tantos de la misma empresa (a consulta externa)”, añadió el afectado y cuestionó la discreción de la parte patronal para no revelar la existencia de un brote al interior.



Añadió que con el brote, los trabajadores son quienes pagan por su careta y cubrebocas y que todos los días deben usar dicha protección.



“Donde yo estoy es equipo de computo compartido, la diadema, el ratón y aunque van a desinfectar a las 11, (los empleados) entran a las 7, ya cuando todo está contaminado y la respuesta es que ‘esas son las indicaciones’. No es de que ‘hoy si vienes y mañana no’, porque estamos superjuntitos”.



Agregó que dentro de la empresa hay áreas de uso común, entre estos los despachadores de agua y los servicios sanitarios.



Lamentablemente, no hay quejas de los empleados contra las medidas por temor a los despidos.