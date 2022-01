Firman Convenio Marco en Materia de Innovación Tecnológica entre CDMX y Veracruz

Este domingo, en la Ciudad de México, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco en Materia de Innovación Tecnológica entre la CDMX y el estado de Veracruz.En el acto solemne que tuvo lugar en el patio del antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la firma del Convenio permitirá la coordinación en temas de turismo y de cultura, y también ayudará a poner tecnología al servicio de la ciudadanía.“Para nosotros la tecnología, la innovación, el Internet y todo lo que se deriva no es por sí mismo algo importante, lo que nos caracteriza es precisamente lo que caracteriza a nuestro gobierno, que es que ponemos (…) la tecnología al servicio del ciudadano”, resaltó durante su discurso.Enumeró que la CDMX, gracias a esta innovación, ha podido avanzar en trámites como la licencia digital, y otros que permiten disminuir tiempos y afianzar la honestidad y el combate a la corrupción en los procesos gubernamentales, en sintonía con los principios de la Cuarta Transformación.Claudia Sheinbaum destacó los lazos que unen a la capital del país con la entidad veracruzana desde tiempos prehispánicos y ahora en el proyecto de nación que busca un México más justo.“Veracruz con esa belleza de su gente, de sus recursos naturales, culturales, también durante muchos años fue saqueado por gobiernos que se dedicaron a saquear los recursos públicos y a imponer un régimen que no tenía nada qué ver con la justicia”, afirmó.En presencia del mandatario estatal; el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Marti Batres Guadarrama y su par de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos; resaltó que García Jiménez representa en la actualidad la integridad, pues viene luchando desde hace muchos años porque el Estado sea más justo.“Nos une la lucha por la democracia, por la justicia, por la igualdad y hoy firmamos un convenio marco de colaboración con muchos temas. Con Veracruz venimos colaborando desde el primer día que él fue Gobernador y yo Jefa de Gobierno”, reiteró.La titular del Ejecutivo de la CDMX acotó que con su homólogo veracruzano le unen la austeridad republicana, la economía moral, la ética, la lucha contra la corrupción y por la justicia.“También nos une que la política es un asunto de todos, la construcción de un país democrático pasa por la participación del pueblo de México, no es un asunto de las élites, es un asunto de transformación de la vida pública donde todos tenemos un papel que jugar”, expresó.En el acto solemne también participaron José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México; José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz y Reyna Enith Domínguez Wong, representante del Gobierno del Estado de Veracruz en la Ciudad de México.