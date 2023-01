Fiscal dice apoyar a madres de desaparecidos; “mentirosa”, responden ellas

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas piden a Verónica Hernández Giadans, fiscal general del estado, que se reactiven las mesas de trabajo, mismas que están suspendidas desde hace más de 3 años.Con un plantón frente a las instalaciones del Congreso del Estado ante la comparecencia de Hernández Giadáns, activistas calificaron a la funcionaria de “mentirosa y embustera”.Adentro del recinto legislativo, la Fiscal aseguró que su administración ha dado atención integral a los familiares de desaparecidos y dijo entender su dolor.Afuera, los Colectivos aseguraron que desde el año 2019 se suspendieron las mesas de trabajo, y la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene archivadas las carpetas de investigación, incluso, muchos expedientes ya se perdieron.María de Jesús López, del Colectivo Unidos por la Paz Veracruz, y Victoria Delgadillo Romero del Colectivo Familiares Enlace Xalapa, coincidieron en señalar que no es justo que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, como primer acto de Gobierno, se haya comprometido a atender el tema de los miles de desaparecidos en la entidad, ocurridos en la última década, y a la fecha prácticamente los haya dejado en el abandono y no ha cumplido.Por lo que reiteraron que ya se reactiven las mesas de trabajo, pues cada día sienten que una vez más, otro gobierno estatal, tomó la desgracia de miles de familias como bandera política.Las activisas manifestaron que son los propios colectivos los que hacen las indagatorias, y los datos nuevos que encuentran se los entregan a la FGE para que se integren a las carpetas de investigación.Dijeron desconocer el número exacto de las carpetas de investigación que están pendientes, ya que cada Colectivo tiene sus propios números, pero expusieron que son miles desde el año 2010, a la fecha.Asimismo, cuestionaron al titular del Poder Ejecutivo del Estado, porque al tiene protesta como gobernador, aseguró que daría prioridad a la identificación de los cuerpos hallados en fosas clandestinas y las osamentas no identificadas que aún se encuentran en los Servicios Médicos Forenses y en fosas comunes de los cementerios de Veracruz.Incluso, recordaron, que aseguró que llegarían a Veracruz organismo internacionales para sumarse a las tareas de búsqueda e identificación, sin embargo, “todo quedó en promesas y buenos deseos”.