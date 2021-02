Fiscalía asegura investigar a ministeriales señalados de tortura

Los cuatros policías ministeriales que son acusados de violación y tortura por parte de una de las detenidas por su supuesta participación en el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez Aguilar, ya son investigados por estos señalamientos pero continúan en funciones, informó la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadiáns.Durante entrevista posterior a un evento con el Gobernador por el Día de la Bandera, la funcionaria expuso que hubo elementos suficientes para vincular a la ahora detenida.“El juez las tomó en consideración (las pruebas) y por eso es que está vinculada a proceso. Su participación en el homicidio de la Exrectora está comprobado”, dijo.En este sentido, reiteró que la determinación de vincularla a proceso la hizo un juez y los señalamientos en contra de los policías ministeriales se están atendiendo.Agregó que el trabajo realizado se hizo sin violar los derechos de las víctimas y conforme a derecho.Al cuestionarle sobre la gravedad de las acusaciones de la mujer de 29 años que fue detenida y que ha presentado pruebas contundentes para demostrar que no está inmiscuida en este caso, la Fiscal de Veracruz se limitó a decir que los cuatro policías señalados de estos hechos se están investigando.“Se está investigando a los elementos que participaron en el cumplimiento de esta orden de aprehensión, al parecer creo que fueron cuatro, no recuerdo el monto exacto pero yo no tengo la menor duda de que se actuó respetando los derechos de esta persona”, dijo.Sin embargo, aun con la gravedad de las acusaciones, los cuatro policías ministeriales continúan en funciones.“Si no hay una sanción, se tiene que llevar a cabo el procedimiento, tanto administrativo como lo que corresponda y en su momento si hay alguna evidencia se sancionará y se procederá en consecuencia”, dijo Verónica Hernández.Cabe recordar que July Raquel “N”, una mujer de 29 años actualmente presa en el penal de Pacho Viejo, acusó que elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) la violaron y torturaron con el objetivo de hacerla confesar un crimen que no cometió y el cual no se ha esclarecido.El delito que los policías ministeriales de Veracruz presuntamente querían que July confesara, era el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, María Guadalupe Martínez Aguilar, ocurrido el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, el 29 de junio de 2020. La Rectora fue ejecutada de un disparo en la cabeza y los cuatro involucrados en el homicidio huyeron a bordo de un vehículo Honda City blanco, modelo 2018, con placas de la Ciudad de México. Vehículo que ella conducía el día en que fue detenida.Sin embargo, July Raquel Flores contaría con pruebas contundentes de que, el día de los hechos, se encontraba a 400 kilómetros de distancia y que lo único que la vincula con el crimen de la Rectora es el vehículo Honda City blanco que manejaba al momento de su detención; no obstante, la detenida aseguró que puede acreditar que ese coche no es de su propiedad, sino de un tercero que lo renta a diversas personas que busquen desempeñarse como conductores de Uber.