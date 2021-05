Fiscalía de Veracruz es “órgano de represión”: PRD

Al menos 20 candidatos del PRD en Veracruz han sido amenazados, aseguró el presidente estatal del Partido, Sergio Cadena, en su visita al sur de la entidad.



Los amagos van desde amenazas, intimidaciones y ahora hasta levantones o detenciones de actores políticos importantes como el caso de Rogelio Franco y Goyo Gómez.



Según Cadena, la Fiscalía General del Estado (FGE) es utilizada como un órgano de represión.



“Yo lo he señalado desde diciembre, no es que sea de Catemaco pero hemos estado viendo los casos de amenazas, de intimidaciones, ahora de levantones y de que se preparen denuncias contra actores políticos importantes como Rogelio Franco, Goyo Gómez y Nico Ruiz que la verdad eran candidatos a ganar elecciones y lamentamos mucho que se utilice a la Fiscalía como un órgano de represión para bajar la fuerza de la alianza Va por México”, reveló.



Sergio Cadena señaló que esto "no es nuevo" y puntualizó que los agraviados son desde candidatos a alcaldías y diputaciones, aunque es más marcado hacía los que pretenden gobernar municipios.



"Lo que decida la gente se respetará, pero se lamentará si se deciden por un partido que le ha dado la espalda a los ciudadanos, con una pandemia mal manejada, sin desarrollo, sin seguridad, por eso el llamado a rescatarlo el próximo 6 de junio", finalizó.