Fiscalía de Veracruz no logra avances con casos de desaparecidos, recriminan

Denuncias de personas desaparecidas en Veracruz continúan sin avances, advirtió la enlace del Colectivo de Familiares en Búsqueda “María Herrera” de Poza Rica, Maricel Torres Melo.Por lo anterior, las familias de desaparecidos sufren una grave omisión, criticó la activista pozarricense al participar en el lanzamiento de la plataforma digital “No somos expedientes” del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.“Aún teniendo la Fiscalía Especializada, nosotros seguimos enfrentando y haciendo notar la grave omisión que sufrimos porque los expedientes siguen ahí, siguen ahí sin avances”, acusó Torres Melo, madre del joven Iván Eduardo Castillo Torres, desaparecido desde el 25 de mayo de 2011.Maricel Torres admitió que cada día más personas sufren con la desaparición de un familiar y por lo anterior, convocó a la sociedad a “voltear a ver” a los colectivos en búsqueda.“Nos duele mucho el ver que cada día se unen más gente, más familias, más víctimas al Colectivo pidiendo el apoyo, nosotros les damos el acompañamiento y les hacemos un poco más fácil que inicien la denuncia”.La activista refirió que los colectivos inician sus búsquedas en medio del desconocimiento no solo de la Ley, sino de los protocolos y el seguimiento a las denuncias y de los expedientes.“Las buscadoras en el camino nos hemos empoderado y hemos aprendido a enfrentarnos a las autoridades. Para las familias, conocer sus derechos no les va a quitar su sufrimiento, pero les va a ayudar a fortalecerse en su búsqueda por la verdad” dijo la pozarricense.Por su parte, al presentar la plataforma virtual "No somos expedientes”, la coordinadora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, María Luisa Aguilar, advirtió que cada día, servidores omisos obstruyen a las familias en búsqueda de sus desaparecidos.Por lo anterior, el Centro Pro abrió la plataforma abierta y en línea para guiar a las personas en caso de sufrir la desaparición de uno de sus familiares.“En un país que está cerca de registrar más de 110 mil personas desaparecidas, (…) tenemos muy claros que estos números se consideran ‘casos, expedientes o números’ y esos números representan familias y no saben dónde está su ser querido”.La plataforma como tal recibe a las familias en búsqueda con un cuestionario y un tutorial para exigir acciones de búsqueda e investigación, herramientas para sistematizar la información o bien solicitar e incorporar diligencias.