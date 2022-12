Fiscalía “escondió” a familiares el cuerpo de Rosa Isela

La madre y hermana de Rosa Isela, la joven embarazada que desapareció y recientemente fue hallada muerta , acusaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) les impidió reconocer el cadáver e incluso les recomendaron que la sepultaran inmediatamente, sin siquiera velarla.Los familiares , acompañadas por colectivos feministas, se reunieron en el Callejón JJ Herrera del centro de la ciudad de Veracruz.Mara Lizbeth Castro Vázquez, hermana de Rosa Isela, criticó la incertidumbre debido a que les entregarían el cuerpo dentro de un ataúd sellado, lo cual impediría su reconocimiento.Explicó que las autoridades ministeriales les habían propuesto velar los restos de Rosa Isela entre 30 y 60 minutos y proceder inmediatamente a la sepultura.“En la Fiscalía nos dicen que no la podemos ver el estado en que estaba ella y ahorita los de la funeraria me dicen lo mismo, que en el estado en que está, nos entregarían el cuerpo, pero con la caja ya sellada y ahorita hablamos y me dijo el muchacho que solamente iría, pero reconocerla de lejos, pero no podemos tomar fotos, no podemos nada de eso porque no sabemos en qué estado se encuentra ella”, dijo.Mara Lizbeth dijo que su cuñado, la pareja de Rosa Isela, habría sido quien reconoció el cuerpo, sin embargo, aclaró que no están conformes pues creen merecer que por lo menos la madre de la joven sea quien constate que son los restos de su hija.“Yo no la he visto, mi mamá no la ha visto; (…) no sabemos exactamente si es o no es, nos dijeron que podemos velarla cerca del panteón, no tenemos familia cerca del panteón, ahí en el rancho tenemos familia, pero no cualquiera nos va a prestar hacer una casa para hacer un velorio”, dijo la hermana.La familia insistió en que deben reconocer el cuerpo de Rosa Isela, temiendo que, por las actitudes de la Fiscalía, venga un cuerpo que no sea el de la jovenLa madre de Rosa Isela comentó pretenden velar este domingo los restos de su hija y mañana lunes llevar el féretro a la localidad de Tierra Colorada, de donde soy originarios, para sepultarla.Castro Vázquez recomendó a todas las personas no dejar solas a las mujeres embarazadas, lamentando que por un descuido así Rosa Isela haya perdido la vida.Por último, confirmaron que el bebé de Rosa Isela, el cual se logró localizar, se encuentra en el Hospital Regional en observación y le hacen unas pruebas para que dentro de poco sea entregado al padre.