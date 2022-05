Fiscalía investigará ataque a verdulería de Xalapa: Alcaldía

El director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Xalapa, Miguel Valdez Ramírez, indicó que hasta el momento se desconoce si el ataque a una verdulería de la colonia Revolución, la mañana de este martes, está relacionado con amenazas o un intento de extorsión hacia los propietarios."Hasta el momento desconocemos esa información. La Policía Ministerial, que es el ente encargado de realizar propiamente la investigación del caso, estará recopilando ese tipo de información", dijo.Expuso que tras el ataque, la Policía Municipal recibió el llamado de auxilio a través del 911, cuyos elementos arribaron al lugar al ser los primeros respondientes."Afortunadamente no hubo personas lesionadas, únicamente se encontraron los casquillos percutidos, personal de Policía Ministerial procedió a hacer el acordonamiento del lugar", comentó.Al precisar que corresponderá a esta corporación dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE) las indagatorias de los hechos, para determinar que ocurrió; Valdez Ramírez indicó que conforme pudieron observar, los disparos se dirigieron a la parte alta de la fachada del local comercial."Sin embargo, Policía Ministerial está encarganda de realizar propiamente la investigación del hecho", reiteró en la entrevista.Además, apuntó que por ahora no se pudiera determinar si lo ocurrido con la verdulería tiene relación con el ataque a la cervecería ubicada en el Fraccionamiento Los Ángeles, el pasado 18 de mayo."Muy posiblemente con la información que ellos tengan, ellos son los encargados, la autoridad responsable, de llevar a cabo este tipo de investigaciones", apuntó el director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal.Si bien insistió que a la Policía Municipal no le corresponde esclarecer el hecho y si hay o no relación con la ráfagas de disparos hechas afuera del local de venta de alcohol; afirmó que están trabajando de manera coordinada para dar con los responsables del ataque de este martes.