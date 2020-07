Fiscalía no informa nada a familia de joven que murió baleado por policía

A una semana de la muerte del joven Jonathan, baleado por un policía en la ciudad de Veracruz presuntamente de manera accidental, su familia denuncia que no han tenido información alguna sobre la carpeta de investigación.El padre de la víctima, Marco Antonio Niño Hernández, afirmó que en tres ocasiones han acudido a la Fiscalía de Veracruz para solicitar informes sobre las investigaciones y no los han atendido.Explicaron que acudieron a interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por los hechos ocurridos el pasado 30 de junio pero para ello, requieren detalles de la carpeta."Desconocemos qué han hecho, hoy es el tercer día que vengo a pedir el reporte de la carpeta, he venido a solicitar la carpeta porque fui a Derechos Humanos y me dijeron que me ayudarían pero necesitan tener los hechos en una carpeta", dice Marco Antonio.Frustrada y con impotencia, la madre de Jonathan, Patricia Flores afirma que quieren saber qué fue lo que pasó con su hijo, por ello, acudieron nuevamente hasta la Fiscalía ubicada en la avenida Fidel Velázquez, porque siguen las inconsistencias.La familia reitera que los médicos que atendieron al joven en urgencias el IMSS, les informaron que recibió 3 impactos de bala y el informe de la Fiscalía es que fue uno."Salen dos médicos de guardia y me dicen que mi hijo esta delicado porque recibió 3 impactos, así me lo dijo. Necesitamos que den autorización para intervenir, me dieron a firmar documentos. Vine a la Fiscalía y me dicen que fue sólo un impacto y le dije no, me dijeron los médicos que tres, hablan por teléfono con el médico legista y me dicen que según uno, yo no puedo creer más que a los médicos del IMSS"."Estoy frustrada, ¿qué pasa? ¿Por qué esconden? Estamos aquí porque investigué y me dijeron que había una audiencia a las 10 pero no nos avisaron nada, estamos pidiendo entrar y que nos digan que pasó. No entiendo qué esconden, piensan que se me va a salir un disparo también, necesito saber qué fue y ver al hombre que le disparó a mi hijo", dice la madre.La familia de Jonathan lamentó que las autoridades municipales de Veracruz, a nombre del alcalde Fernando Yunes Márquez, hayan declarado que hubo acercamiento con ellos y hasta supuesto apoyo para los gastos funerarios, situación que es falsa.Aclararon que fue la empresa donde trabajaba la víctima la que asumió los costos de sepultura."Debido al dolor nos habíamos calmado y decidimos dar una santa supultura a mi hijo y leemos en los medios que el Alcalde Yunes se acercó a nosotros, nos aportó ayuda jurídica, nos ayudó con los gastos, ni si quiera tuvieron el valor de hablarnos y decir estamos con su dolor, nadie, ni decir soy el secretario de Yunes, nadie", dijo el padre de Jonathan.Al elemento de la Policía Municipal de Veracruz se le dictó prisión preventiva de 2 años pero según la familia, se enteraron por los medios de comunicación porque no han tenido informes de las investigaciones.