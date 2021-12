Fiscalía no trabaja y desaparecidos van en aumento: Activistas

La Fiscalia General de Veracruz simula y no hay interés en buscar a los desaparecidos, acusaron familias de víctimas, integrantes del colectivo "Justicia y Dignidad de Veracruz", al reclamar que no hay avances en las investigaciones y se suman casos nuevos.Lamentaron que no haya interés por localizar a las personas que desaparecen y que la violencia ya rebasara las autoridades.“Es simulación de que estamos trabajando, una nueva Fiscalía, tenemos nuevos elementos y simplemente la porquería sigue, sigue habiendo el resultado de las autoridades que deja mucho que decir. Para nosotros es desgastante sentarnos con las autoridades y ver que son los mismos que están haciendo el Gobierno pasado y antepasado, porque a nadie le interesa buscar a nuestros desaparecidos, esta Fiscalía deja mucho que decir", dijo la activista Lidia Lara.Tan sólo de este colectivo son 100 familias que tienen carpetas de investigación, la mitad son del último año, por ello la preocupación de que sumen casos recientes."Tenemos 50 casos nuevos del 2020 al 2021, las familias estamos trabajando porque las fiscalías están omisas a nuestro trabajo. Estamos viendo que todos los días hay desaparecidos, más de 5 desaparecidos al día y las autoridades están en stand by y no se activan ante esta violencia".Como colectivo afirman que continuarán con la búsqueda en vida y en predios donde hay indicios de restos, además de penales y hospitales psiquiátricos de Veracruz y de otros Estados.