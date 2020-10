Fiscalía “perdió” carro del suplente a Alcalde de Actopan

El abogado Francisco David Spinoso Jácome afirmó que el fiscal Lauro Olmos “perdió” el vehículo en el que fuera detenido el suplente a Alcalde de Actopan, José Alfredo López Carreto, quien después fue liberado."El vehículo se perdió, es inaudito que no encuentren el vehículo, ni en las grúas quieren dar informes; todo por tergiversar la realidad y hacer difícil el camino de López Carreto".“Hacemos un llamado a la fiscal Verónica Hernández porque resulta inaceptable e increíble que no encuentren la unidad que salió fotografiada y grabada en diversos medios de comunicación”, declaró.Cabe recordar que el pasado 19 de agosto , López Carreto grabó el momento en que fue detenido por elementos ministeriales en la ciudad de Xalapa.Después fue trasladado en grúa a la Dirección General de la Policía Ministerial de Las Trancas, al negarse a descender del vehículo.Los ministeriales efectuaron la detención y López Carreto fue trasladado a los juzgados de Pacho Viejo, en Coatepec, para su audiencia de control.Posteriormente, el suplente a Alcalde fue imputado del delito de amenazas en agravio del reportero del Gráfico de Xalapa, Celestino Ruiz, asesinado en agosto de 2019 en Actopan, aunque a la fecha sigue su proceso en libertad.De acuerdo con Spinoso Jácome, la Fiscalía y el fiscal Lauro Olmos no dan respuesta por el vehículo que fue asegurado en el operativo para aprehender a López Carreto.“A la fecha, a 3 semanas de solicitar el vehículo o su devolución, la unidad no aparece, hacemos un llamado a la fiscal Verónica Hernández para que se aclare esto”, añadió.