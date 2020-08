Detienen al suplente a Alcalde de Actopan; luchaba por asumir el cargo

Este miércoles, la Fiscalía General del Estado desplegó un operativo para detener al suplente a Alcalde de Actopan, José Alfredo “N”, presuntamente por presuntos hechos de corrupción.El operativo se realizó en las inmediaciones de Jardines de Xalapa y el mismo José Alfredo “N” informó a través de redes sociales de la movilización para detenerlo.“Me están queriendo detener, señores, yo no sé qué está pasando, no sé qué es lo que quieren, yo no les he hecho absolutamente nada”, dice en un video que subió a su cuenta de Facebook, encerrado desde su automóvil.No obstante, las autoridades utilizaron una grúa para trasladarlo ante su negativa a bajar de su vehículo.José Alfredo “N” renunció a fungir como Alcalde Suplente de Actopan tras la revocación de mandato de José Paulino Domínguez aprobada por el Congreso del Estado, el pasado 4 de marzo de 2020.Sin embargo, posteriormente, acusó presiones de la actual Legislatura para no asumir la Presidencia Municipal y llevó su caso a tribunales electorales, asegurando que ha ganado recursos para ser designado.Recientemente, el abogado del ahora detenido, Eduardo de la Torre Jaramillo, así como el Partido Acción Nacional (PAN) se han pronunciado en contra del actuar del Congreso del Estado por haberse negarse a nombrarlo en el cargo.“Han ganado 4 recursos para que sea restituido José Alfredo López Carreto como Alcalde Suplente en Actopan. El último recurso lo ganamos ayer, fue un recurso que le llamamos incumplimiento de sentencia. Pasaron los 10 días para que el Congreso llamara al propietario o al suplente y no hizo absolutamente nada el Congreso, desde mi punto de vista ya está agotado, ya está ganado el caso", dijo su defensor el pasado 14 de agosto Esta misma semana, el PAN afirmó que presentaría una controversia constitucional contra el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso, Juan Javier Gómez Cazarín; contra el secretario general de la Legislatura, Domingo Bahena Corbalá y contra el presidente de la Mesa Directiva, Rubén Ríos Uribe, por el caso.“Hacemos un llamado a las magistradas y magistrados del Tribunal local y federal para que prevalezca la justicia en Veracruz, para que se respete la voluntad de las y los habitantes de Actopan que votaron por un Gobierno de experiencia y resultados, un gobierno del PAN”, dijo el presidente estatal del partido , Joaquín Guzmán Avilés.Apenas este martes, ciudadanos de Actopan se movilizaron afuera del Congreso local para exigir que José Alfredo “N” pudiera asumir el cargo como Alcalde del municipio, alegando que habían sido ganadas las “cuatro demandas” a su favor.En julio, el suplente tramitó un amparo contra una orden de aprehensión o detención de la Fiscalía General del Estado. El panista promovió el recurso ante el Juzgado Primero de Distrito en la entidad, recibiendo la suspensión provisional.