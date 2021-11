Fiscalía pierde casos de desaparecidos; si no hay presión ni trabajan: Activistas

La activista Fabiola Pensado Barrera, madre de Argenis Josimar Pensado Barerra, desaparecido en Xalapa en marzo de 2014, denunció el “carpetazo” que la Fiscalía General del Estado (FGE) da a este tipo de casos, pues hay expedientes que ni siquiera se encuentran.En conferencia de prensa, la integrante del Colectivo “María Herrera de Xalapa” dijo que sólo con la insistencia de los familiares es que las carpetas siguen abiertas, de lo contrario, la instancia ministerial las archiva.“Seguimos nosotros insistiéndoles, vamos a revisar nuestras carpetas, vamos a ver qué ha pasado, nosotros insistimos en las audiencias y todo esto pero si nosotros no lo hiciéramos, una carpeta se archiva, están rezagadas”, reiteró la madre.En ese sentido, Pensado Barrera sostuvo que son muchas las investigaciones que ya no siguieron su curso y las que se encuentran “un poco más activas” son “de los que estamos ahí más presentes, de los colectivos”.“Pero he visto muchas personas, que se acercan, que tienen muchos años y que ahora quieren volver a ver su caso y no encuentran ni siquiera las carpetas de investigación (…) es por eso que nosotros seguimos en la lucha, seguimos insistiendo y seguimos diciéndole a la sociedad que esto sigue pasando”, enfatizó.Al pedirle a la ciudadanía que no criminalice a las personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos, porque es algo que a todos les puede pasar, indicó que cuando alguien se acerca a los colectivos, se les ofrece el apoyo para que su caso no se olvide.“Es todo un trabajo de los colectivos, que si alguien se acerca a nosotros y que su carpeta no la encuentran, es hacerlos buscar la carpeta y todo esto y aparece pero es prácticamente un trabajo de los colectivos insistir a las Fiscalías”, abundó.Lamentó que la Fiscalía General del Estado no le dé la importancia que merece la problemática de las desapariciones en la Entidad.“No, a pesar de que son cosas que deberían investigarse sin que uno lo tenga que estar pidiendo, no es así”, aseveró.Criticó que ante los casos de desaparecidos, la FGE no cuente con líneas de investigación, ni indagatorias para dar con su paradero.“Al no haber investigación, no hay verdad, no sabemos qué pasó con ellos, al no haber verdad, mucho menos justicia. Muy poquitos casos llegan a ser judicializados y cuando llegan, los jueces por una u otra cosa dejan en libertad al culpable, seguimos en la impunidad”, cuestionó.Refirió además que la fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, no los recibe, pese a la insistencia de los familiares de personas desaparecidas de conocer el estatus de las carpetas de investigación.