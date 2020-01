Fiscalía Regional abre investigación por otro presunto caso de feminicidio, en Veracruz

Las autoridades de la Fiscalía Regional de Justicia integran una carpeta de investigación por el presunto delito de feminicidio en agravio de una mujer, identificada como Mariana “N” de 49 años de edad, localizada sin vida en su vivienda del fraccionamiento La Herradura. Ella era secretaria de una dependencia federal.



Esto se dio este miércoles cuando familiares acudieron a buscarla pues no la localizaban, ni contestaba su celular.



Al ingresar a la casa en calles del citado fraccionamiento localizaron a la mujer pero ya sin vida. Ella era secretaria de la Dirección Federal de Pesca.



La mujer estaba acostada en su cama, completamente desnuda con un inhalador en la mano y sin huellas visibles de golpes, ni sangre. Lo curioso era que faltaban algunas pertenencias.



A ese lugar arribaron elementos de la Policía Estatal y Naval, quienes acordonaron y solicitaron a las autoridades ministeriales. La familia no sabía nada de la ella desde lunes 27 y por eso fueron a buscarla y entraron a su casa con una copia de la llave.



En la vivienda faltaba un automóvil, marca Chevrolet, tipo Spark propiedad de la empleada federal, dos celulares, una computadora laptop, tarjetas y dinero en efectivo.



Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial se trasladaron al punto para las diligencias del caso en total hermetismo para no alertar a los medios de información como sucedió en el caso de la anciana asesinada por su hijo; levantamiento de indicios y traslado del cuerpo al Forense para la autopsia de rigor.



Se espera que la autopsia revele lo que le sucedió a la mujer y dar con el paradero de las pertenencias de ella. Mientras tanto se dio entrada la indagatoria.