Fiscalía sigue sin avanzar con identificación de cuerpos hallados en fosas

Más de mil 300 cuerpos hallados en fosas clandestinas siguen sin reconocerse, ante la falta de personal y el equipo adecuado para hacer frente a las labores de reconocimiento de restos humanos, expresó la titular de la fiscalía general del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns.



Es así que en los dos años de administración de Hernández Giadáns, poco se ha podido avanzar en el tema de identificación de cuerpos y restos recuperados de personas desaparecidas.



Durante entrevista, la funcionaria estatal reconoció que siguen siendo más de mil cuerpos los que están como no identificados, "es el dato que se ha dado siempre", respondió a los cuestionamientos de los medios de comunicación.



Al respecto, justificó que a su llegada a la Fiscalía en 2019, no tenía las condiciones para hacer frente a las labores de reconocimiento de restos humanos, algo que ha sido una sentida demanda de los integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.



"Aproximadamente se ha dado el dato, mil 200, mil 300 cuerpos (...), hemos avanzado en su identificación, hemos entregado cuerpos, incluso se ha mencionado en los boletines de Fiscalía cuando ocurre, lamentablemente como yo recibí la Fiscalía no había ni el equipo, ni el recurso humano para avanzar como uno quisiera", dijo.



Veronica Hernández recibió la Fiscalía con mil cuerpos sin identificar y lejos de mostrar un avance, hasta el momento la cifra ha aumentado mil 300.



No obstante, dijo que con la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses de Nogales se logrará avanzar en ese tema, ya que se contará con equipo novedoso que ningún otro Estado de la República tiene.



"Contará con un laboratorio de genética, un panteón forense y el SEMEFO, fue una inversión de 130 millones de pesos, recursos propios de Fiscalía en aras de dar resultados y que los colectivos perciban el interés y el apoyo que la Fiscalía General del Estado les da".



Para finalizar, indicó que ya está por iniciar labores la unidad integral, por lo que será a finales de septiembre cuando podría entrar en funcionamiento.