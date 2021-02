Florerías de Coatepec esperan repunte en ventas aunque “sea un poquito”

Las ventas para las florerías en Coatepec no han sido buenas debido a la pandemia y en el próximo Día del Amor y la Amistad esperan que repunten aunque sea “un poquito”.



De acuerdo con información de dueños de estos negocios, sus ventas no llegan ni al 20 por ciento de lo que vendían anteriormente y prácticamente obtienen el ingreso de la inversión que hacen.



“Esperemos que repunten un poco porque han estado totalmente bajas. Ni al 10 o 20 por ciento llegan; sólo se va sacando la inversión y se va perdiendo pero esperemos que aunque sea un poquito se componga”, explicó don Alejandro Martínez.



Otros refirieron que durante los pasados festejos se les impusieron varias restricciones, como permanecer cerrados y sólo dar servicio a domicilio.



“Ya veremos lo que dicen las autoridades porque nos han puesto restricciones en todas las fiestas, el 10 de mayo, el 2 de noviembre, el 12 de diciembre. Incluso que cerremos y puros envíos. Vamos a esperar esta fecha si nos dejan trabajar abierto o igual con medidas y eso nos afecta mucho”, explicaron.



Indicaron que el costo de las flores se mantiene caro, pues igual por la crisis sanitaria los productores no han cosechado la misma cantidad de hace 2 años.



“El costo se mantiene caro. A los proveedores les afectó, dejaron de producir. La rosa es lo que más se vende. Lo demás sigue caro porque hay poca producción, lo que más se vende en estos días son las rosas sueltas. La gente lo más que paga por un arreglo son 100 pesos o 60”, expusieron.