Foráneos como Diputado Ramón Díaz sólo dejan problemas en Veracruz: Cisneros

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, lamentó las nuevas declaraciones del diputado petista, Ramón Díaz Ávila , e insistió que el proceso penal contra el Alcalde electo de Jesús Carranza, Pasiano “N”, deben continuar su cauce en las instancias de procuración y administración de justicia.Además, calificó como bueno que el Legislador reconozca que no es oriundo de Veracruz, aclarando que no está en contra de los migrantes, porque también es afrodescendiente."Qué bueno que reconoce que no es veracruzano y no tiene arraigo en Veracruz, que se construyó a lo largo de la historia de miles de migrantes, nuestros antepasados, como yo que soy afrodescendiente, llegaron con Hernán Cortés en 1519, somos migrantes, no estamos en contra de los migrantes; al contrario, somos parte de ellos", afirmó.Cisneros Burgos reiteró que no están en contra de ninguna persona que viene a la Entidad a trabajar para que sea una tierra pujante."Lo que estamos en contra de que personajes vengan de otros Estados, se anoten en la plurinominal número uno, pasando por encima de los militantes de este partido político que tiene una historia importante también de la izquierda en México", indicó.Por ello, el responsable de la política interna del Estado aseveró que aunque Díaz Ávila diga que representa a los veracruzanos, realmente no lo hace, pues al terminar su periodo como parlamentario se irá."Y lo único que deja son problemas porque no conocen, reitero, desconocen la forma de pensar de un veracruzano, sus costumbres, sus tradiciones; y los veracruzanos de bien no promovemos en ningún lugar a personas que tiene antecedentes (criminales)", dijo.Eric Cisneros lamentó que el Diputado no sólo defienda a Rueda Canseco, sino que también lo hizo en otras partes del Estado, considerando que tal vez lo hace "por desconocimiento o por otro tipo se cosas"."Queremos pensar que es por desconocimiento porque no tiene ni idea de lo que es Veracruz, es todo lo que puedo decir y que este tema lo estén llevando como lo están llevando las instancias a las que les corresponda la procuración y administración de justicia", reafirmó.Sobre la posibilidad de que la familia del ganadero promueva una demanda en su contra por daño moral, al afirmar posibles vínculos con la delincuencia organizada; puntualizó que historia se encargará de juzgarlos y que no puede prohibir a nadie que haga uso de su derecho de denunciar."Nosotros estamos muy tranquilos porque hoy se refleja un Estado con mayor tranquilidad que el que recibimos en el 2018, precisamente porque no tenemos colusiones o complicidades con ningún grupo de poder o que tenga que ver con ningún tipo de delitos", enfatizó el titular de la SEGOB.