No hay pruebas contra Pasiano “N”; Diputado del PT reitera apoyo a Alcalde Electo

“No soy de Veracruz pero tengo siete años recorriendo el Estado. Conozco la geografía y conozco a su gente; hemos armado 165 comités del Partido del Trabajo (PT), registramos 198 candidatos en el proceso electoral anterior, conozco todos los municipios”, expresó el diputado local y comisionado político nacional del PT en Veracruz, Ramón Díaz Ávila, quien respondió a las recientes declaraciones donde el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, aseveró que pide la libertad del alcalde electo de Jesús Carranza, Pasiano “N”, porque no es de Veracruz y por tanto no lo conoce.El líder petista en la entidad reviró a Cisneros Burgos que en efecto no es veracruzano pero no comparte su opinión de que, por ello, no conoce a su gente.“No comparto su opinión pero hay una cosa cierta, yo no conozco narcotraficantes, no conozco gente que robe ganado, no conozco gente que se dedique al robo de autopartes. Esa no es mi función. Nosotros estamos haciendo crecer al partido, buscamos tener mayor afiliación y mejores candidatos”, expuso.De este modo, Díaz Ávila insistió que el alcalde electo del PT de Jesús Carranza, Pasiano “N”, es un preso político porque a siete meses de su detención no ha salido libre pese a la derogación del delito de ultrajes a la autoridad por el que fue detenido.Además, expresó que el Alcalde Electo Petista ha sido expuesto ante medios de comunicación con acusaciones falsas que pretenden hacerlo ver como un criminal o integrante de un grupo delictivo cuando hasta el momento no se han presentado pruebas de ello.Esta situación, dijo, afecta a su familia, quienes ya se encuentran molestos por este manejo mediático en su contra, de manera que se analiza la posibilidad de iniciar acciones legales en contra de quienes han realizado estas acusaciones, es decir, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, a quienes el legislador invitó a que acudan a la Fiscalía y en caso de tenerlas que presenten las pruebas de lo que han acusado en medios de comunicación.“Nosotros no podemos enjuiciar a nadie y menos por supuestos, porque no hay ninguna prueba que (lo) vincule. La familia anda muy molesta (…) por el tema del daño moral que le causan a toda la familia, porque no nada más es a Pasiano, ya es a sus hijos, a sus hermanos. Están pensando seriamente en presentar una demanda por daño moral”.En entrevista, Ramón Díaz recordó que la defensa legal del excandidato ganador en los comicios extraordinarios del 27 de marzo le informó que no le han cambiado el ilícito por el que está siendo procesado, por lo que mantienen la misma estrategia para demostrar su inocencia.“(Eso deja entrever) que es un preso político. Nosotros seguimos insistiendo que si está preso y ya salieron más de 700 veracruzanos que estaban detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad, se me hace muy increíble que su caso, que ha sido muy sonado y visto, una persona que participó en un proceso electoral estando preso, los jueces no hayan podido ver su expediente”.Díaz Ávila recordó que la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) reveló que todavía permanecen tras las rejas más 200 personas acusadas de cometer el derogado ilícito pero en el caso de Pasiano “N” hay una “extraña” acción tardía que lo mantiene en prisión sin definir su situación.“La hermana y la esposa que lo han ido a visitar (al penal de Tuxpan, en el que está recluido desde octubre de 2021), nos dicen que lo que Pasiano quiere es que le digan si es culpable y que lo sentencien; pero que si es inocente, que lo dejen salir (…) creo que la incertidumbre es el peor enemigo para un preso”, expuso.El integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura Local apuntó que si se comprueba que él o cualquier militante de su partido está implicado en un delito serían los primeros en aplaudir la acción. Pero reiteró que en el caso del Alcalde Electo no hay pruebas para acusarlo.Por otra parte, consideró que estos encontronazos entre el PT y las autoridades estatales no afectarán la alianza que mantienen con el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), en vísperas del proceso electoral de 2024.“Nosotros estamos con MORENA, en una conducción bien que tenemos en la alianza legislativa, en la alianza que tenemos en los municipios. A nivel nacional, nuestro dirigente nacional manifestó que vamos juntos con la Cuarta Transformación, que seguimos en la alianza con MORENA. Hay muy buen ánimo de los dirigentes del PT en los diferentes Estados”, refirió Ramón Díaz al referir que continuarán pugnando por la libertad del Alcalde Electo del municipio de Jesús Carranza.Reiteró que los comentarios de García Jiménez y Cisneros Burgos “no afectan en nada” el acuerdo que tienen con el instituto político guinda.Cabe recordar que el Secretario de Gobierno refirió que el legislador no es veracruzano, no conoce a los personajes de la entidad, ni conoce los procedimientos, “por eso es que pide cosas que están fuera de contexto”.