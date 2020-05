Foráneos desatienden medidas sanitarias en Perote, critican autoridades locales

El director de Protección Civil en Perote, Carlos Gómez Díaz, informó que aunque la mayoría de personas acatan las recomendaciones sanitarias, hay una parte que proviene de municipios aledaños que se niegan a seguirlas.



Señaló que Perote recibe a una gran cantidad de personas debido a que acuden a realizar sus compras al ser un municipio que cuenta con más servicios, sin embargo, no todas siguen las medidas.



“Como viene gente aledaña a nuestro municipio, de Ayahualulco, Villa Aldama, Las Minas, Las Vigas, vienen a hacer sus compras acá y es difícil el control, la gente que no acata las indicaciones, no toda es de Perote, es gente también de fuera, en Perote sí hay gente molesta, que cree que la situación no es verdad pero se les ha informado, no aceptan todos pero la mayoría sí”, comentó.



Asimismo, destacó que uno de los tianguis con mayor aglomeración, pues a éste acuden vendedores del estado de Puebla y Tlaxcala, tuvo que ser cancelado.



“Se tomó la decisión de suspenderlo, si es que nos va bien en unas semanas se podría reabrir pero habrá que esperar”, detalló.



Finalmente, aseguró que se sumarán a algunas acciones este fin de semana para evitar aglomeraciones por el Día del Maestro.



“Toda actividad está suspendida, no tenemos la cultura porque la gente acude y quiere comprar sus cosas y ver lo que les están vendiendo, que no les mande lo que quieran, les gusta ir a comprar personalmente pero pues seguimos concientizando”, finalizó.