Francisco Garrido, dirigente estatal de Podemos, no logra amparo contra detención

Aunque primero, el dirigente estatal del Partido Podemos, Francisco Garrido Sánchez, había obtenido la suspensión provisional de un amparo, tras el pago 100 mil pesos como garantía económica para no ser detenido, finalmente el Juez Federal del Quinto Distrito Judicial con sede en Boca del Río decidió no concederle la suspensión definitiva.En este sentido, si existiera una orden de aprehensión en su contra, podría ser ejecutada, pues ya no cuenta con la protección de la justicia federal.De acuerdo con el tablero de avisos, el Juzgado Quinto de Distrito resolvió el juicio de amparo 29/2021, en el que determina revocarle la protección de la justicia federal.Por ello, la suspensión provisional que le habían concedido hace algunas semanas, tras el pago de 100 mil pesos como garantía económica, ahora ya no la cuenta pero podrá recuperar dicho recurso.Hasta el momento, ni el ex diputado local ni ninguna autoridad ha confirmado la existencia de un proceso penal en su contra pero sí aceptó que le congelaron las cuentas bancarias