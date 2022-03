FRENA llama a participar en consulta de revocación de mandato a López Obrador

Miembros del Frente Nacional AntiAMLO (FRENA) se pronuncian en contra de la campaña en la que indican que al destituir a López Obrador se quitarán programas como la pensión a adultos mayores.José Luis Guevara Fernández, integrante del movimiento, explicó que la pensión a los adultos mayores es un programa constitucional que fue implementado desde la administración de Felipe Calderón y al salir López Obrador ésta no desaparecerá."La pensión de adultos mayores viene del régimen de Calderón, no es cosa de este Gobierno. Ese es el argumento que están utilizando, igual que las vacunas pero todos los ciudadanos pensionados deben saber que la pensión es universal y la pagan todos los mexicanos, no López Obrador", comentó.Asimismo, Mida Reaño Rodríguez recalcó y exhortó a personas de la tercera edad a no dejarse engañar por la publicidad, pues sólo trata de comprar votos utilizando este programa.Declaró que de hacer caso a la campaña en pro de López Obrador, México quedará en un régimen comunista controlado por el Presidente."Por esa pensión que están recibiendo, están vendiendo la democracia del país y les están heredando a sus hijos y a sus nietos un régimen comunista de hambre y miseria, el Presidente quiere a todos pobres, aplastados y sin derechos", añadió.Finalmente, insistió en participar en el ejercicio de revocación de mandato, votando en contra de López Obrador, pues esta actividad es un derecho que tienen los ciudadanos, que cada vez tienen más poder."Esta es la era de los ciudadanos, de ningún partido político, a todos lo único que les interesa es quedar en el poder para manejar todo a su antojo" finalizó.