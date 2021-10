Frente a su casa, asesinan a camionero y hieren a su esposa, en Álamo

La ola de violencia no cesa en Álamo, donde anoche fue asesinado un camionero, mientras que su esposa resultó lesionada en una mano, reportan corporaciones policiales.El atentado ocurrió en Jardín Viejo, una localidad muy cercana a la ciudad, cuando el hoy occiso, Édgar G. H., de 38 años, llegaba junto con su esposa a su domicilio, ubicado en calle Tomás Hernández.Vecinos del sector indicaron que la pareja regresaba de haber ido a pescar al río, cuando presuntamente se les aproximaron individuos desconocidos y les dispararon, dando muerte a Édgar, quien se desempeñaba como camionero y era conocido como “Barba Roja”, mientras que la mujer, Adriana “N”, resultó con una herida en la mano derecha.Policías y peritos acudieron al sitio para las diligencias correspondientes, en tanto que paramédicos de Emergency Medical Services (EMS) brindaron los primeros auxilios a la fémina pero de los presuntos homicidas, al igual que en los demás asesinatos, nada se sabe.“Édgar era muy trabajador, con muchas ganas de salir adelante por su familia. Hace unos días le celebró sus 15 años a su hijo. Iban llegando a su casa de ir a pescar. Al parecer lo estaban esperando y no les importó que pudieron haber matado a su esposa”.“Ahora ya ni en nuestra casa podemos estar tranquilos. No sé qué más debe pasar para que el Gobierno Federal vea a Álamo y haga algo por este municipio, que tristemente a nivel nacional somos el número uno en asesinatos”.“Este muchacho estaba muy ilusionado en poder comprarse un rabón (camión naranjero) porque ya había ahorrado. ¿Qué más esperan las autoridades para actuar? Todos los días matan a alguien”, refirió un residente de la comunidad, quien prefirió omitir su nombre.