Frente Nacional por la Familia realiza caravana “Claxonazo por la vida”

Con la consigna “Por amor a la vida”, el Frente Nacional por la Familia en Xalapa realizó la caravana Claxonazo por la vida, para manifestarse contra las “políticas de la muerte” y contra los gobiernos y diputados que están a favor del aborto.



Dicha movilización inició en la avenida Xalapa, en las inmediaciones de la Facultad de Economía hasta llegar al Parque Miguel Hidalgo, mejor conocido como Los Berros de esta capital, pasando por el centro capitalino, para exigir a los gobernantes y legisladores atender primero el derecho humano a la vida.



Los integrantes del frente resaltaron que los problemas de abusos y embarazos adolescentes, no se resuelven regalando anticonceptivos.



"Pedimos que los legisladores amparados por la reforma a la Ley General de Población, los promotores de la muerte pretendan legalizar el aborto y supuestos derechos sexuales".



Encabezados por su presidente, Ignacio Guadarrama Ramírez, los participantes en esta caravana, a bordo de sus vehículos, insistieron en demandar al Congreso de la Unión se respete la vida desde la concepción, que sean congruentes y se revalore la vida y la dignidad de la persona humana. Además solicitaron que las autoridades educativas no manipulen a los menores con falsas ideologías de género.



"El derecho a decir debe estar regido por la responsabilidad y la razón, para ejercer responsablemente nuestra sexualidad y no sobre una libertad mal entendida que lleva a embarazos no deseados y la muerte de criaturas inocentes".



Además, se insistió en la necesidad de que se legisle con perspectivas de familia, ya que su voto va de por medio; “que se generen iniciativas que defiendan la vida desde su concepción hasta la muerte natural”, agregó.



También, demandaron parar la embestida contra de miles de niños y niñas que están por nacer; mejorar la salud, la seguridad y la economía del pueblo en general; también los salarios y protección a las madres y padres trabajadores.