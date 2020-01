Frente por la Familia augura castigo electoral a MORENA por matrimonio igualitario

El delegado del Frente Nacional por la Familia, Gabriel Miranda, dejó en claro que si diputados locales votan en favor del matrimonio igualitario habrá castigo en las próximas elecciones y esa es la postura que mantendrán quienes defienden el matrimonio entre una mujer y un hombre.



"Hay un capital político que tienen que cuidar y si ellos no responden a la voluntad de la sociedad va haber un castigo severo, porque hay muchas pretensiones políticas de las cuales quieren llegar hasta la gubernatura".



Añadió que los diputados se deben a la gente, no a su partido. "No debe haber eso de que son de MORENA y esa es la línea, se tendría que hacer la consulta en cada uno de los distritos electorales. Que lo consulten pero legalmente".



Acotó que se tendría que legislar a favor de diversos grupos que sí lo requieren como los infantes, las mujeres violentadas.



"Pero no queremos estos levatamanos aprobado estas leyes. La diputada Mónica Robles no tiene por qué venir a imponer una ideología de género por un capricho".



Añadió que los congresos estatales y el federal tienen secuestrados a los diputados, quienes tal parece que trabajan para sus partidos o caprichos pero no en favor de la gente.