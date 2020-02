FUCAM ya no recibirá recursos públicos; pacientes deberán usar hospitales de gobierno

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que debido a que la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) es una entidad privada que recibía dinero público para su financiamiento –algo que, señaló, no se considera lo más eficiente y transparente– se decidió ya no seguir entregando recursos públicos; sin embargo, aseguró que se acordó seguir dando continuidad a los casos que ya estaban en tratamiento en esa fundación.



El funcionario federal señaló que los nuevos casos que se presenten de mujeres con cáncer de mama pueden ser atendidos en hospitales públicos gratuitos y que tienen la capacidad para atender, como el Hospital Juárez de México, el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Cancerología, los cuales, indicó, tienen la capacidad de recibir los casos que se presenten.



“FUCAM es una institución privada sin fines de lucro que recibía su financiamiento del Seguro Popular, es decir, de los impuestos que todos pagamos. Esta entidad podía dar servicios gratuitos porque lo pagábamos todos, esto se financiaba con dinero público y desde luego ha tenido aciertos en la calidad de la atención que merecen ser reconocidos pero en un esquema administrativo que precisamente fue característico el Seguro Popular en donde se hacía gasto directamente de los recursos públicos para el financiamiento de una entidad privada, esto no se considera que sea lo más eficiente y en los casos lo más transparente y esta es la razón que se ha tomado de ya no seguir contratando a ese proveedor, de modo que el nuevo sistema ya no incluye la contratación de entidades privadas. No es nada especifico en contra de esta institución”.



“Queremos destacar que se acordó oportunamente entre el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que es el que actualmente maneja el financiamiento y está institución privada que se daría continuidad al tratamiento de las mujeres que ya están en tratamiento en FUCAM”.



“No se suspende ningún tratamiento. Nos parece absolutamente legitima y respetable y atendible la preocupación de las mujeres que viven con cáncer o están en distintas fases de tratamiento y no se les va a suspender el servicio en esta entidad y va a seguir financiado con dinero público”.



López-Gatell Ramírez informó que los nuevos casos de cáncer de mama que se presenten pueden ser atendidos, porque “existen las capacidades” en tres hospitales de alta especialidad que están en la Ciudad de México, que es la zona geográfica de cobertura que tenía FUCAM, son el Hospital Juárez de México, el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Cancerología



“Se ha hecho un análisis cuidadoso de que tiene la capacidad para atender nuevos casos. FUCAM atendía cerca de mil personas, mil casos nuevos y estos casos nuevos pueden ser perfectamente absorbidos junto con los cerca de 22 mil casos de cáncer de mama que atienden los hospitales públicos”.