Fue ilegal la detención del Exdirector de Tránsito de Mendoza, acusan

Familiares del exdirector de Tránsito de Mendoza, Enrique "N", se manifestaron ante las instalaciones del Centro Integral de Procuración de Justicia en demanda de la liberación del exfuncionario.Afirmaron que su detención fue irregular, con engaños y demandaron justicia."A mi esposo se lo llevaron con engaños. Lo sacaron de su lugar de trabajo, hay testigos que mi esposo estaba laborando, fueron y se lo llevaron con engaños. Yo la verdad tengo temor por mi seguridad, por la seguridad de mis hijos", dijo la señora Esmeralda.Exigió al Gobernador del Estado que haya justicia pero como debe ser, no llevándose a gente inocente, "como mi esposo, que tiene 8 días ahí encerrado y no me dejaban verlo".Dijo no entender por qué las autoridades hacen esto y lamentó que las cosas se manejen de manera "sucia".Indicó que hay muchas cosas que se dicen de las cárceles, que suceden muchas cosas, por lo que siente temor por la integridad de su esposo. La señora demandó que liberen a su esposo.Con ella se manifestaron al menos una veintena de personas, así como elementos de Tránsito de Mendoza, quienes estuvieron afuera de la Fiscalía para conocer qué pasará con Enrique "N", quien fue detenido por presuntos ultrajes a la autoridad, aunque en un vídeo que circuló por redes sociales se ve a esa persona saliendo junto con la jefa de servicios de la sede de Tránsito municipal y abordar voluntariamente una patrulla de la SSP.