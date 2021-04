Fuerte granizada en las faldas del Pico de Orizaba afectó cultivos

Una granizada que se registró este viernes en dos municipios de las faldas del volcán, La Perla y Calcahualco, provocó algunas afectaciones en cultivos, aunque por fortuna no dejó daños entre la población.



En el municipio de Calcahualco la granizada se reportó en la localidad de El Jacal, mientras que en La Perla se presentó ese fenómeno en las comunidades de San Miguel Pilancón y San Miguel Chinela, El Salto y Rancho Los Abeles.



Jorge Martínez, director de Protección Civil del municipio de La Perla, informó que el granizo se registró en la zona alta del municipio, a unos 3 mil 300 metros sobre el nivel del mar, y por fortuna no se presentaron afectaciones entre la población.



Mencionó que en esa zona hay cultivos de maíz que posiblemente se hayan visto dañados por el hielo; sin embargo, hasta el momento no se tenían reportes de problemas con las siembras.



Consideró que en el transcurso de la semana los campesinos se acercarán al ayuntamiento para solicitar algún apoyo.



Cabe mencionar que en el municipio de Mendoza también se registró una leve granizada.