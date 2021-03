Fuerza por México plantea postular sólo mujeres a diputaciones federales

El partido Fuerza por México (FxM) podría postular sólo mujeres en las 300 fórmulas de candidaturas uninominales a las Diputaciones Federales, aunque deberá justificar su decisión de no incluir a los hombres que dentro del proceso de selección no serían considerados para contender por una curul de mayoría relativa en el Congreso de la Unión.



Lo anterior, se desprende de la respuesta a la consulta formulada por su representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Antonio González Roldán, quien pidió conocer la opinión formal y legal del ente sobre la posibilidad de nominar en los 300 Distritos Federales sólo a personas del género femenino.



“La medida que para el presente Proceso Electoral Federal 2020- 2021 pretende adoptar Fuerza por México es compatible con el bloque de constitucionalidad y los criterios judiciales que han interpretado los principio de paridad e igualdad”, se lee en el acuerdo.



Para el ente comicial, la decisión de FxM puede ser adecuada para alcanzar la finalidad de elevar la participación de la mujer en la vida política del país, a través de la postulación de un mayor número de mujeres en las candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa.



Además, se añade que este partido político deberá presentar ante el Pleno del INE la determinación respecto a la postulación de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa y cómo es que, en su caso, la medida que adopte, a través del órgano competente, cumple con los requisitos de ser temporal, razonable, proporcional, objetiva y sin menoscabo de los derechos de los hombres inscritos en los procesos internos.



“A efecto de que el Consejo General en el momento del registro de candidaturas cuente con los elementos suficientes que le permitan adoptar la decisión respectiva”, se apunta en la resolución del INE.



Adicionalmente, se aclara que si este u otro instituto político hubiere registrado un mayor número de mujeres que de hombres, el número total de mujeres postuladas originalmente no podrá verse disminuido a través de las sustituciones de candidaturas.



Por otro lado y derivado de que su consulta se circunscribió a las candidaturas de mayoría relativa, Fuerza por México deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables, así como las establecidas por el Consejo General del INE para la integración de sus listas de postulaciones por el principio de representación proporcional.