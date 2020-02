Fuga de agua potable en Río Blanco lleva tres meses, reportan vecinos

Mientras que hay pobladores en Río Blanco que padecen escasez de agua, ya que el servicio les llega de forma irregular, desde hace tres meses hay una fuga sobre Camino Nacional y a pesar de que se ha reportado el problema ante la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV)



Así lo dieron a conocer vecinos de este lugar, entre ellos la señora Vázquez, quien comentó que desde hace tres meses se detectó esa fuga, que además es de agua potable, pues se ve que es limpia.



Refirió que hace aproximadamente 15 días acudió personal de la CAEV y rompieron el pavimento y dejaron el hoyo abierto, pero no repararon nada, el agua se sigue saliendo.



Además del desperdicio del vital líquido en todo este tiempo, añadieron los vecinos, se corre el riesgo de un accidente.



Señalaron que ciudadanos y locatarios han reportado esa fuga en diversas ocasiones, pero no se les han hecho caso.



Lamentaron que el titular de la CAEV, Karim Hernández Torres, no resuelva los problemas, por lo que demandaron que la Dirección General en el Estado tome cartas en el asunto y llame la atención a ese funcionario o al personal si es que éste es el que no hace caso.