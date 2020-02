Fugas de hidrocarburo que PEMEX no controla amenazan el río Tecolutla

El río Tecolutla se encuentra en riesgo de ser contaminado debido a las constantes fugas de hidrocarburos en Papantla, las cuales no han podido ser controladas por PEMEX.



Son más de 7 fugas, las cuales se registran en comunidades como Talaxca, Tres Cruces, La Grandeza, Reforma Escolin y Serafín Olarte, entre otras, las cuales contaminan los mantos acuíferos y afectan al ganado.



Othón Gutiérrez, enlace regional de Protección Civil, dio a conocer que la situación es crítica pues las fugas son por ductos en mal estado. Tan sólo la línea Ezequiel Ordóñez, son 10 kilómetros de tubería que presenta constantes fugas, afectando a diversas comunidades.



El caso más crítico se vive en la comunidad de Serafín Olarte, donde la fuga lleva más de 15 días y no ha podido ser controlada, cae directo en un arroyo que atraviesa por diversas comunidades.



"Tenemos temor de que la fuga llegue hasta la comunidad de Agua Dulce, antesala para puente Remolino y del río Tecolutla, de donde se toma agua para suministrar a la ciudad, por tal motivo existe el riesgo latente de contaminación".



Indicó que Protección Civil del Estado realiza constantes recorridos y verificaciones a los puntos en donde se tienen estas fugas para que PEMEX haga los trabajos de saneamiento de manera correcta y eficaz, ya que hay un daño al ecosistema, flora y fauna.



No obstante, ya se han presentado casos de animales que han muerto por consumir agua contaminada y urge que la empresa atienda el problema.