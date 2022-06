Fundadores de MORENA desaíran gira de Ramírez Zepeta por Ciudad Mendoza

Militantes fundadores de MORENA en Ciudad Mendoza desairaron la gira del delegado del Movimiento de Regeneración Nacional en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta.Bajo las viejas prácticas que tanto ha criticado el partido en el poder, señalaron algunos miembros fundadores, Ramírez Zepeta acarrea gente de cualquier instituto político, en algo que más parece una campaña que un fortalecimiento a la unidad."Carece de calidad moral y liderazgo porque fue impuesto por dedazo y no por buenas bases. Es lamentable que hoy se la pase haciendo giras masivas al estilo de la vieja guardia del PRIAN, del que tanto se quejan o critican. Ha sido un régimen caduco del que hoy reviven las mismas prácticas, es una desgracia y los resultados en el estado de Veracruz son de reflexión, pues en las elecciones municipales está reprobado", explicaron.Recordaron que de los 212 municipios solamente se ganaron 100, teniendo un total del 47 por ciento de efectividad; con base en estos resultados, consideraron que “por dignidad” Zepeta debió renunciar desde el año pasado.Lamentaron que en el 2017, cuando el movimiento iba creciendo y Zepeta no tenía ninguna representación mientras las bases sostenían una lucha contra un régimen de Estado, Morena obtuvo 17 municipios en el distrito de Zongolica."Hoy Esteban viene haciendo escándalo y acarreo cuando eso no es Morena, por eso desde las bases, desde la militancia real reprobamos su actuar; porque lo que hace es una campaña personal despreciando a las bases originales de Morena y premiando a la gente que no es de Morena, porque es un dirigente espurio", concluyeron.