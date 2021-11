Fundamental, prevenir acoso y hostigamiento en la UV: Rector

Durante su estancia por la USBI de Ixtaczoquitlán, en el foro regional para la elaboración del Programa de Trabajo 2021- 2025 “Por una Transformación Integral”, el rector de la Universidad Veracruzana aseveró que no se tolerarán casos de acoso ni hostigamiento en la máxima casa de estudios de este Estado.Martín Aguilar Sánchez dijo que propondrá cambios en los estatutos para que haya diferentes sanciones para los docentes que incurran en este tipo de faltas."El compromiso que tenemos en mi gestión es de impulsar y fomentar toda una perspectiva de género, ha habido este tipo de casos y denuncias y lo que hemos hecho es darle seguimiento. Hace un mes y medio nombramos a Anabel Ojeda, la coordinadora de la unidad de género de la Universidad Veracruzana, ella ha estado actuando permanentemente y ahora estamos con la misma política general en la universidad".El rector considera fundamental la prevención para evitar que actos de esa índole sucedan, pues dijo que no quisiera llegar a las consecuencias que una sanción supone "pero si se tiene que llegar: llegamos. Ahorita tenemos poco tiempo pero no es justificación, sin embargo el posicionamiento es que se atiendan inmediatamente esos casos, que no los ocultemos, que estén claros, transparentes y visibles y también reconocer problemas que tenemos", precisó.Aseguró que se han realizado campañas de prevención, aunque todavía falta trabajar en ello. Su posición hacia la violencia de género es firme: "Cero tolerancia. Y quiero decir que tenemos toda la actitud de no permitir y de ser claros en este tipo de problemáticas. Lo ideal es que tengamos una forma de convivencia distinta entre hombres, mujeres y grupos de la diversidad sexual y tengamos una aceptación a todo tipo de expresión y no discriminación".De igual forma, el titular de la UV mencionó que sugerirá que las sanciones para quienes cometen acoso y/o hostigamiento sean diversas y no se traten únicamente de una suspensión temporal o rescisión de contrato."Hay veces que los problemas son fuertes pero no ameritan que se le rescinda el contrato, sino necesitaría una sanción Intermedia o hay una cuestión grave, se hace el procedimiento y la sanción es de una semana, a pesar del problema que se generó, por eso estamos proponiendo: ver si podemos junto con el sindicato adecuar mejor esa parte de los estatutos donde las sanciones sean diversas y no solo dos porque son extremas".Asimismo propondrá que exista un cambio en la forma de la denuncia que hagan los alumnos, pues hasta ahora deben presentar su queja, evidencian su nombre, lo cual los expone a futuras represalias. "Tendría que haber un cambio, estoy seguro de que debe haber un cambio, y cómo tenemos que proceder ante algunos elementos que frenan este tipo de procesos, que revictimizan a la víctima, todo esto, debemos avanzar"Aunque también destacó que la persona señalada debe tener la oportunidad de argumentar y defenderse y cuando se cierre su proceso de investigación quede claro.