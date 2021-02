García Cabeza de Vaca acusa "embestida" política tras solicitud de desafuero

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, denunció una embestida política y aseguró que se defenderá ante cualquier antropello, luego de que se diera a conocer que la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero por la posible comisión de delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.



“Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”, escribió en Twitter.



Por su parte, los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) expresaron que las acusaciones contra el mandatario tamaulipeco se tratan de una clara persecución política contra un opositor.



“Resulta inaceptable que se utilice una mayoría artificial en la Cámara de Diputados para desacreditar. El tiempo tiene una clara intencionalidad electoral”.

A través de su cuenta de Twitter, señalaron que se pretende distraer de las “escandalosas” irregularidades que ha detectado la Auditoria Superior de la Federación (ASF).



“El régimen castiga a opositores pero brinda impunidad a los suyos”.



Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, informó que se recibió la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.



El diputado de Morena informó que el licenciado Ancelmo Mauro Jiménez titular y la licenciada Karina Jazmín Durán Martínez, fiscal; así como Elizabeth Alcantar Cruz, agente del Ministerio Público de la Federación, todos adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la Fiscalía General de la República presentaron esta solicitud de declaración de procedencia.



En una tarjeta informativa, se agrega que esta solicitud será ratificada el próximo 25 de febrero al mediodía.



En agosto de 2020, el gobernador solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que le informara si existía alguna investigación en su contra.

Mediante un escrito presentado ante la FGR, señaló un domicilio en la Ciudad de México para que fuera notificado en caso de ser necesario y autorizó a sus representantes legales, entre los que se encuentra Roberto Gil Zuarth, exsenador panista.



García Cabeza de Vaca fue denunciado el 11 de agosto de 2020 por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya como uno de los legisladores panistas que recibió sobornos para la aprobación de la reforma energética durante el sexenio pasado.