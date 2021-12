Gas Bienestar “no urge” en Veracruz, precio de LP ya se estabilizó

El funcionamiento del Gas Bienestar en Veracruz estaría supeditado al aumento de los precios de este combustible doméstico en la entidad, indicó el delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.Y es que aseguró que este proyecto va enfocado a resolver la problemática de su abasto cuando hay aumento del mismo, por lo que si el valor se estabiliza no habría necesidad de intervenir el mercado con esta empresa gubernamental."Hay muchas iniciativas del Gobierno Federal que son regulatorias, marcan el ejercicio de que nosotros estamos listos pero si el mercado regula el precio, pues no hay mucha urgencia (de que empiece a operar en el Estado)", dijo.Manuel Huerta expuso que más allá de la carestía de los productos y servicios en el país, derivado del aumento de la inflación, se ha logrado estabilizar el precio del gas doméstico."Vamos a ver cómo se sigue manifestando, digamos que va a ser un rómpase en caso de necesitarse, de emergencia", manifestó al decir que la lógica del programa es desarrollarse conforme la coyuntura lo va requiriendo."No es nuestro interés estar interviniendo en todas las esferas, sino donde va siendo necesario para garantizar la concreción del proyecto de nación que hemos propuesto", aseguró el delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz.Por otro lado, apuntó que se seguirá trabajando para acabar con el "coyotaje" en la compra del frijol, maíz y la leche y las funciones del Banco del Bienestar para no tener que normar excesivamente dichos mercados."Que nuestras empresas de Gobierno, con una participación fuerte, puedan ayudar a que el mercado se regule", reafirmó.