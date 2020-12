Gas Natural del Noroeste sigue sin permiso para instalar gasoducto en Xalapa

La secretaria de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado, aseguró que no cuenta con ninguna notificación de la empresa Gas Natural del Noroeste para iniciar actividades en la zona de Emiliano Zapata-Xalapa-Coatepec y de estar en operación sin dictámenes de riesgo, estaría infringiendo la Ley.



"La normativa respecto a Protección Civil sí la estaría infringiendo. Como ustedes saben, los Ayuntamientos son los que sancionan y son los que dan permisos de construcción".



Explicó que si Gas Natural del Noroeste tuviera el interés de instalarse en la zona metropolitana de Xalapa, ya se hubiera acercado.



"Si la empresa tiene algún interés de desarrollar el proyecto de inversión en el Estado, tendría que hacer los trámites correspondientes, tampoco es que la estemos esperando porque no tenemos noticias al respecto, es como si no estuviera".



Osorno Maldonado reiteró que el dictamen que ya se tenía perdió vigencia, pues se emitió en 2017 y éste ya caducó.