Gasoducto para Xalapa está parado; requiere aval de Gobierno estatal: Ahued

El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, aclaró que el proyecto del gasoducto que pasaría por la capital está detenido.Sin embargo, no descartó que su administración pudiera conceder permiso a la empresa Gas del Noroeste, siempre y cuando supere el tamiz del Gobierno del Estado.Cabe recordar que, recientemente, el secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Enrique Nachón García, afirmó que sin parques industriales y líneas de gasoductos no habrá mejores condiciones laborales en Xalapa.Además, insistió en la necesidad de dejar atrás el rechazo a los gasoductos y consideró que la economía de la región debe especializarse.El año pasado el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, descartó que vayan a permitir que el gasoducto pase por la capital, pues manifestó que la ruta proyectada contempla diversas calles de la ciudad, ocasionando afectaciones a la vía pública, lo que no se permitirá.En su lugar, el mandatario dijo que, si bien tuvo reuniones con la empresa, les hizo saber que deberían establecer una campaña de convencimiento a la población y autoridades, lo que no ha acontecido.Al respecto, Ahued Bardahuil recordó que hay rechazo de parte de la sociedad xalapeña, pues considerar que podría “romper” las calles de Xalapa al cruzar por las avenidas principales”.Sostuvo que la intención es abastecer dos empresas grandes que tienen el 80 por ciento del consumo de gas en la región y se encuentran ubicadas en Coatepec, pasando por Emiliano Zapata y Xalapa, pero rompiendo el concreto, lo que generaría riesgos.“Hay un tema que se tiene que resolver. La autoridad que daría el permiso no solo es el Ayuntamiento, así es de que, si hubiera en su momento algún procedimiento de colocación, tendrían primero que librar las autorizaciones y permisos estatales y luego revisar si el Ayuntamiento está en condiciones de permitirlo”, dijo.El Alcalde recordó también que la empresa Gas del Noroeste ingresó las solicitudes de permiso al Ayuntamiento desde administraciones anteriores, pero “por el momento está parado ese proceso”.Cabe señalar que como senador con licencia y en su momento como diputado local, Ahued Bardahuil se ha pronunciado en contra de este tipo de proyectos desde que era diputado local.Incluso reportó haber sido amenazado por representantes de la compañía quienes abiertamente le dejaron intimidaciones en su oficina para que apoyara la obra.