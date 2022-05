Xalapa necesita gasoductos o no crecerá industria, advierten

El secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Enrique Nachón García, afirmó que sin parques industriales y líneas de gasoductos no habrá mejores condiciones laborales en Xalapa.El funcionario insistió en la necesidad de dejar atrás el rechazo a los gasoductos y consideró que la economía de la región debe especializarse.“Tenemos que hacer una planeación estratégica, a mediano y largo plazo, para crear parques industriales alrededor de la ciudad e ir especializando e industrializando nuestra economía”, declaró el funcionario estatal.Explicó que el 70 por ciento de la economía en Xalapa es el sector terciario, es decir, enfocada en el comercio y los servicios.“El 6 por ciento es la economía primaria, que es todo del desarrollo del campo y el restante 24 por ciento es el tema industrial. Se tiene que ir migrando y también ir invirtiendo en temas industriales”, añadió Nachón García.Opinó que sólo de esta manera se podrán hacer mejoras a los salarios y habría mayor capacidad de consumo, aunque si no hay condiciones no llegarán mejores empresas.