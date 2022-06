Gente en ayuntamientos no tiene preparación, critica grupo consultor

Debido a que quienes llegan a cargos públicos no siempre tienen el perfil adecuado, los ciudadanos terminan pagando la curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios, señaló Luis Santoyo Domínguez, director del Grupo Consultor Santoyo y Asociados.Estimó que más del 80 por ciento de los ayuntamientos tiene personal que entró por compromisos políticos o que es gente de confianza para el Alcalde, pero sin los conocimientos de la función pública.Indicó que esto “pega mucho a los ciudadanos porque se les paga un sueldo que no desempeñan correctamente y no es sólo eso, implica muchas cosas, como el manejo no adecuado de los recursos; en ocasiones solo es un subejercicio porque hay cosas que desconocen y entonces hay presupuesto que deben regresar”.Reconoció que algunos pueden hacer algo incorrecto por dolo, pero la mayoría es por desconocimiento.Consideró que no sólo las autoridades electas deben prepararse antes de iniciar funciones sino también deben preparar a sus colaboradores, pues un gobierno no puede llegar a improvisar.Indicó que si bien hay quienes aprenden rápido y se toman en serio su papel y capacitan a su gente, hay otros que “ni en el último año llegan a entender en dónde están”.Señaló que el funcionario público debe tener antes que nada una gran actitud, si no tiene ésta difícilmente podrá lograr la aptitud, por lo que ellos se abocan a buscar esas deficiencias que pueda tener la persona y a partir de ahí van desarrollando sus habilidades para que sean de alto rendimiento.