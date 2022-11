Gerard Piqué dice adiós, los escándalos en su último año de carrera

El defensa de 35 años,Gerard Piqué, anunció su retiro como futbolista a través de un video en redes sociales. A pesar de ser una leyenda del club catalán, el último año de su carrera será más recordado por los escándalos fuera de la cancha que por lo que hizo dentro de ella. A continuación, el caótico año de Piqué.Como futbolista, entre 2021 y 2022se perdió 26 partidos entre Liga, Copa del Rey y Supercopa de España por una lesiónen la rodilla. Además, fuesuplente en otros 12 partidoscomo mínimo. De hecho, desde la llega de Xavi Hernández al banquillo del Barcelona, surgieron algunos rumores de unapelea o discusión entre las dos leyendaspor la falta de minutos que tuvo Gerard.Por si fuera poco, al mal momento futbolístico personal y del club,se le sumaron los escándalos relacionados a su ex esposa Shakira y la acusación de intervenir en la organización de la Supercopade España debido a su relación con el presidente de la Federación Española de Futbol, Luis Rubiales.Primero llegó la filtración de audios en los cuales Piqué mantuvo una conversación con el mandamás de la RFEF, a quien le dice "Rubi", y donde lo convencía de llevar la Supercopa a Arabia, con el fin de ganar más dinero, aunque se haya generado la polémica de si había o no conflicto de intereses por ser jugador en activo del Barcelona.Meses después, llegó el caos al rededor de la cantante colombiana con la cual se convirtieron padres de familia. Supuestamente,Shakira lo habría encontrado a Piqué siendo infiel, y no solo eso, sino que la prensa española señaló que pudo haber sido con lamadre de uno de sus compañerosde equipo, Gavi.De esta forma, la exitosa carrera de Piqué tuvo un final un tanto polémico y no tan tranquilo como seguramente él hubiese querido.Este sábado frente al Almería, el defensor tendrá su última función en casa.