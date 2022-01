Gobernación: no hay margen para dar dinero extra al INE

Al afirmar que el presupuesto está muy comprometido en garantizar programas sociales y gastos en salud y educación, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, asentó que no hay margen ni posibilidades para dar más recursos al Instituto Nacional Electoral (INE).Al encabezar la presentación del plan de austeridad para que el INE ahorre 2 mil 972 millones de pesos y se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato, aseguró que no hay registro en la historia de que se haya otorgado a un órgano autónomo presupuesto adicional y se declaró en espera de la solicitud del organismo para la ampliación de su gasto.“El presupuesto público de la Federación está muy comprometido, hay que garantizar los programas sociales, el gasto en salud, en educación (...) No hay precedente en la historia de los presupuestos públicos sobre que se le haya otorgado una ampliación a órganos autónomos”.“No hay posibilidades, no hay margen en el presupuesto que permita destinar cantidades adicionales (...) No hay posibilidad legal que los recursos que mantiene el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado se pueda destinar una parte a alguna área de gobierno u organismo autónomo, así que yo descartaría que los recursos que opera o que maneje pudiesen ser destinados a posibilitar una ampliación presupuestal al INE”, comentó.En Palacio Nacional, el Secretario de Gobernación, quien sustituye en las conferencias matutinas al presidente Andrés Manuel López Obrador tras dar positivo a COVID-19, subrayó que, si se aplica un plan de austeridad republicana, “el dinero debe alcanzar”.Rechazó que con su declaración de este miércoles, en la que aseguró que ya había terminado la revisión de firmas para solicitar la revocación de mandato, violentara la autonomía del INE.Con una propuesta de ahorros en sueldos, fideicomisos, gastos de celulares, viáticos y alimentos, el Gobierno consideró que hay recursos para realizar la consulta de revocación de mandato.“Este ejercicio conjunto que se ha presentado, pues le daría al INE una disponibilidad de 2 mil 972 millones”.“Vamos a enviar toda esta información, esta propuesta, este análisis, al INE –nosotros lo hacemos de manera respetuosa–, para que pueda revisar el ejercicio y tomar las medidas de austeridad relativas a garantizar la totalidad, el ejercicio total de la revocación del mandato”, dijo López Hernández.Al respecto, Juan Pablo de Botton Falcón, subsecretario de Egresos de Hacienda, señaló que el INE podría ahorrar si aplica un nuevo tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos de mando y de enlace, suprimir pagos en seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizado de mandos medios y superiores, así como ajustes en gastos de operación.Al tomar la palabra, Thalía Lagunes, oficial mayor de Hacienda, informó que el INE cuenta con dos fideicomisos públicos que tienen un saldo de 868.7 millones de pesos, que podrían ser canalizados a la consulta.Además, detalló que, sumando ahorros en sueldos y salarios por 718.8 millones de pesos, más mil 384.5 millones de pesos en gastos de operación y 868.7 millones de pesos de fideicomisos, se tendría un total de 2 mil 972 millones de pesos.Afirmó que con este plan de ahorro no se afectarían las plazas de trabajadores ni las prerrogativas para partidos políticos.“Con la disponibilidad total en sueldos y salarios tendríamos un gran total de 719 millones de pesos; en gastos de operación, mil 384 millones de pesos; en los fideicomisos que acabamos de comentar, 869 millones de pesos, dando un esfuerzo de 2 mil 972 millones de pesos”, explicó.