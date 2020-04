Gobernador anuncia operativo de vigilancia para cerrar playas a bañistas

Ante la declaratoria de Emergencia Sanitaria por COVID-19, en Veracruz se cierra el acceso a las playas en todo el estado para evitar riesgo de contagio, donde además el programa de Protección Civil para el periodo vacacional de “Semana Santa” se adecúa para que la autoridad recorra los litorales y exhorte a la población permanecer en sus viviendas.



El gobernador Cuitláhuac García Jiménez adelantó lo anterior a través de una transmisión desde palacio de gobierno, en compañía de la titular de la Secretaría de Protección Civil Guadalupe Osorno y del Secretario de Gobierno Eric Cisneros, donde reiteró el llamado a los veracruzanos permanecer en sus casas.



“Es el Programa de vigilancia de las playas, en el Diario Oficial de la Federación se publican los lineamientos: le he instruido a la secretaría de Protección Civil lo comunique a los Consejos Municipales y que vigilen las playas y exhortar a la población se aleje de las playas”, puntualizó.



Explicó que en los más de 700 kilómetros de playas que se ubican territorio estatal, no debe haber personas y tampoco visitantes ya que no se trata de un periodo vacacional, sino de una cuarentena para evitar el incremento de los casos de Coronavirus.



“Este momento se anunció desde el 23 de marzo y se amplió ya el gobierno federal dijo que actividades productivas e incluso el sector privado debe detenerse; no tenemos porqué ir a las playas. Evitar la movilidad lo más que se pueda de personas, tenemos que hacerlo drásticamente. El exhorto es no ir a las playas”, detalló.



Finalmente, mencionó que se trata de medidas preventivas que se aplican de acuerdo a las recomendaciones que planta la Secretaría de Salud federal para evitar se expandan los casos de Coronavirus por lo que insistió que en Veracruz solo se mantienen activos los sectores prioritarios como salud y seguridad entre o