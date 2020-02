Gobernador anuncia reforzamiento de seguridad en Gutiérrez Zamora

“Los homicidios que se registraron en la zona no quedarán impunes”, fueron las palabras del Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, quien encabezó una mesa de seguridad en el municipio de Gutiérrez Zamora, a puerta cerrada



Ahí se comprometió a reforzar las medidas de seguridad en esta zona y anunció que se contará con nuevo mando en la Guardia Nacional, que se sumará al equipo de seguridad que ya traba en el estado de Veracruz.



“Queremos que sepan que se están atendiendo el tema de seguridad, ya platicamos con el alcalde, vamos a implementar estrategias de seguridad para reforzarlas, no están solos”, dijo García Jiménez.



Fue enfático al aclarar que durante esta administración, las corporaciones policiales no tendrán pactos con grupos criminales o delictivos.



Negó a proporcionar más información, solo dio a conocer que las investigaciones en torno a las muertes de Alberto Cancino Álvarez y Martín Villanueva Malpica se encuentran avanzadas y dejó entrever la posibilidad de que sean crímenes políticos.



Posteriormente el mandatario se trasladó al municipio de Papantla, donde acompañado del diputado Eric Domínguez Vázquez recorrió la obra de reconstrucción del camino 5 de mayo-Insurgentes Socialistas, del Kilómetro 11+700 al Kilómetro 18+000 con una meta de 6.30 kilómetros que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.



Se comprometieron que estas y todas las obras que se realizan durante este gobierno, serán de gran calidad para beneficio de todas las comunidades de esta zona.