Gobernador de Oaxaca da negativo a COVID-19

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa resultó negativo a COVID-19, luego de realizarse la prueba correspondiente y mantenerse en aislamiento como medida preventiva, tras tres casos positivos entre sus colaboradores más cercanos, confirmó el Gobierno de Oaxaca a El Universal.



Francisco Vallejo, vocero del Gobierno Estatal, señaló que acaban de recibirse los resultados del laboratorio, los cuales indican que el Gobernador oaxaqueño no se contagió de este nuevo coronavirus pese a que tanto su secretario privado, Alex Nassar Piñeyro, como los titulares de Turismo y Desarrollo Agropecuario de su gabinete dieron positivo a la prueba.



Tanto Juan Carlos Rivera Castellanos como Gabriel Cué Navarro, secretarios estatales de Turismo y Desarrollo Agropecuario, respectivamente, informaron hoy que tras realizarse el test, resultaron positivos a COVID-19 y aunque no presentaban síntomas, permanecerían aislados.



El vocero del Gobierno Estatal resaltó la importancia de las medias preventivas contra este virus, como la Sana Distancia y el uso de cubrebocas, mismas que el mandatario lleva a cabo desde el inicio de la emergencia sanitaria.



“Es importante destacar que él desde el principio usó las medidas preventivas, fue muy precavido. Es una muestra que funcionan, ya que el Gobernador tuvo interacción con su secretario privado, que es positivo”, explicó.



A través de su cuenta de Twitter, el mandatario oaxaqueño confirmó que el resultado de la prueba fue negativo y aseguró que seguirá con las medidas de prevención.



“Mi prueba de COVID-19 es negativo. Por mis tareas como Gobernador he estado expuesto igual que muchos oaxaqueños y oaxaqueñas, seguir las recomendaciones de prevención y sana distancia dan resultado, mientras se haga con disciplina. Seguiré trabajando cada minuto por Oaxaca”, señaló.