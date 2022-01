Gobernador destaca unión de Gobierno y sociedad para abatir incendios forestales

El Gobierno del Estado de Veracruz evita el riesgo y la generación de incendios forestales en la entidad, destacó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien se comprometió a que no se repita un siniestro como el de San Juan del Monte en 2019, que devastó más de 800 hectáreas de bosque.En entrevista realizada en el Ejido Las Vigas, el Mandatario estatal puntualizó que el Estado trabaja en coordinación con la Federación, a través de la CONAFOR, los Ayuntamientos y la sociedad civil para hacer frente a esta problemática.Y es que en el marco del inicio de la temporada de incendios forestales 2022, el Ejecutivo estatal reconoció que gracias a esta coordinación se logró disminuir el número de siniestros en 2020 y 2021, por lo que insistió en que continuarán con esta estrategia.“Las autoridades responsables ya estamos coordinadas y vamos a estar muy atentos para que no se repita lo de 2019, lo hemos logrado 2020 salió muy bien, igual 2021 y esperamos que este 2022 va a ser de la misma manera”, señaló.Por lo anterior, García Jiménez reiteró que se capacita a la población de las comunidades de las regiones boscosas para que se actúe de manera inmediata cuando se genera un incendio forestal, así como en la prevención de los mismos.“Se capacita a las personas de las comunidades para actuar de manera conjunta con los que tenemos la responsabilidad de combatir los incendios forestales y es muy importante las acciones previas para impedir la rápida propagación de los incendios; el cuidado de nuestros bosques es responsabilidad de todos, debemos estar atentos para que cuando se dé una situación no se propague y de inmediato sea controlado”, explicó.El Mandatario presenció las acciones que se realizan por parte de las brigadas de las comunidades, que actúan de manera inmediata al momento que se genera un siniestro en el bosque.Finalmente, García Jiménez expuso que tras las investigaciones del incendio en San Juan del Monte en 2019 que destruyó más de 800 hectáreas, se determinó que fue un descuido, sin embargo, manifestó que dejó una lección para aplicar medidas y evitar en el futuro otra situación similar.