Gobernador ofrecerá disculpas a familia por error de Fiscalía en Las Choapas

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ofrecerá disculpas “en el momento que se pudiera” a los familiares de una persona desaparecida, luego de que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Las Choapas les entregara sus restos en bolsas negras, violando los protocolos establecidos.



Además, el Mandatario informó que giró instrucciones para que se atendiera a los familiares de manera inmediata.



Ante lo ocurrido en días pasados, fue hasta la mañana de este lunes que la fiscal general Veronica Hernández Giadáns se pronunció por redes sociales para informar que se actuará al respecto pero omitió pedir disculpas a la familia.



Ante ello, García Jiménez dejó en claro que por parte del Gobierno del Estado se está atendiendo a la familia y también le pedirá disculpas por este hecho, que incluso se definió a nivel nacional como un acto insensible.



“Sí lo haremos, en el momento que se pueda, desde luego que sí (pedir disculpas)”, dijo en conferencia de prensa, al referir que la Fiscal instruyó destituir e investigar por esta conducta al encargado de la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia Distrito XXI, Alberto Torres Medina, así como al fiscal de Las Choapas, Lenin Juárez Jiménez.



“Le reconozco a la Fiscal que haya actuado de manera determinante, es totalmente inadmisible que sucedan estas cosas, ella y yo coincidimos en ese punto y que por lo tanto tomó la decisión de destituirlos pero no solamente eso, como lo anunció están sujetos a investigación, lo cual me parece correcto de parte de la Fiscal”, dijo.



García Jiménez fue enfático en afirmar que no se van a tolerar ese tipo de conductas y si bien la FGE es una institución autónoma, sostuvo que hay coordinación con su Gobierno y se toman acuerdos, particularmente en el tema de desaparecidos.



En este sentido, dijo que en otras administraciones estatales se encubrían los hechos y se decía que nada había pasado, dejando de lado el reclamo de los familiares de personas no localizadas.



“En otras administraciones, lo que se hacía era encubrir, encubrir y decir nada pasó y separar incluso reclamos de los familiares y no permitirles ni acceso, ni información, ni siquiera un comunicado. Siempre se les hacía a un lado, un actuar de las Fiscalías pasadas lamentable pero no se va a permitir eso”, refrendó el Mandatario.



De igual modo, expuso que Hernández Giadáns le comentó que sí tiene indicios de “una desatención a ciertos protocolos” que dentro de su autonomía lleva la FGE.



“Hay uno que por lo menos observamos, que se origina por no haberse apegado a esos y hay otra falta del protocolo, en la que se coordina la Fiscalía Especializada con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Veracruz (CEEAIV), al no darse el cumplimiento del primer protocolo se hizo una cadenita”, puntualizó.



El titular del Ejecutivo aseveró que pese a esta falla, instruyó que se apoyará de manera inmediata a las familias de la víctima.



“Y se atendió. Me informaron que está atendido y que ya ustedes conocen el comunicado de la Fiscalía General del Estado”, enfatizó.