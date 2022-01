Gobernador participará en foro sobre Reforma Eléctrica en Boca del Río

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció que su administración buscará la manera de colaborar con los diputados federales para que se puedan difundir sus mensajes a favor o en contra de la Reforma Eléctrica que fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el año pasado.Al respecto, expuso la importancia de que la sociedad se informe sobre este cambio legal, por ello dijo que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, ya confirmó un foro para el sábado 29 de enero a las 11:00 horas, en el World Trade Center de Boca del Río, al cual asistirá al tratarse de un día inhábil para los servidores públicos.“Nos interesa muchísimo que la sociedad se informe a través de estos foros que está promoviendo el Congreso de la Unión, particularmente la Cámara de Diputados Federal, que están promoviendo los foros en sus distritos”, comentó García Jiménez.A decir del Mandatario, “es muy bueno” que se hable de la Reforma Eléctrica y recordó que Veracruz produce más electricidad de la que consume, por lo que si se tiene una CFE “debilitada” no va a poder enfrentar la renovación tecnológica, ni los cambios en las tarifas.“Que la gente sepa que las tarifas altas que cobra la CFE van a parar a manos privada de empresas extrajeras, es importantísimo que la gente lo sepa (…) cuando les llegan tarifas altas creen que eso le va a llegar a la CFE y no es así”, aseguró el Mandatario.Y es que refirió que en la época neoliberal las transnacionales como Iberdrola crearon convenios y toda una estructura legal para poder efectuar estos cobros elevados por el servicio de energía.“Entonces nosotros queremos que la CFE se fortalezca y que pueda mediar en las tarifas para que no sólo Veracruz sino todo el país los consumidores de abajo puedan tener tarifas bajas, por eso es muy importante la reforma, que va en el sentido de fortalecer a la CFE”, reiteró el titular del Ejecutivo del Estado.